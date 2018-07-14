Игнатьев считает сборную Бельгии фаворитом матча за третье место на ЧМ-2018

Матч за третье место между командами Англии и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге в субботу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии является фаворитом в матче за бронзовые медали чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газета.Ru".

Матч за третье место между командами Англии и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге в субботу, начало - 17:00 мск.

"Я думаю, что Бельгия, - сказал Игнатьев, отвечая на вопрос о фаворите матча. - "Красные дьяволы" сильнее и мощнее, к тому же отдыхали на один день больше".

Игнатьев подчеркнул, что перед началом турнира обе сборные в число претендентов на высокие места не входили. "Конечно, команды добились большого успеха. Перед началом чемпионата мира мы рисовали для себя другую картину, думали, что за призовые места будут бороться Германия, Аргентина. Но все вышло не так, в том числе и благодаря соревновательному духу", - сказал тренер.

В финале турнира встретятся команды Франции и Хорватии. Последний матч чемпионата мира пройдет в "Лужниках" 15 июля, начало - 18:00 мск.