Главные разочарования чемпионата мира по футболу - 2018

ТАСС рассказывает о тех, кто не оправдал надежды болельщиков на мировом первенстве в России

Чемпионат мира по футболу в России подарил ценителям игры много ярких впечатлений, но от многих игроков и сборных они вправе были ожидать большего.

Смотрите также Почему сборная Англии имеет подавляющее преимущество в истории матчей с бельгийцами

Разочарование от сборной Германии Действующие чемпионы мира поддержали свой высокий статус и на чемпионате Европы 2016 года, на котором уступили лишь в полуфинале закрывшимся французам, и на Кубке конфедераций 2017 года, на котором главный тренер команды проверил в боевых условиях ближайший резерв. В сборной сохранился костяк (за исключением защитника Филиппа Лама) и появился первый со времен Мирослава Клозе талантливый нападающий — Тимо Вернер, который умеет не только воплощать усилия партнеров в забитые голы, но и создавать им необходимые пространство и условия для собственных атак. "Мы думали, что сможем "нажать на кнопку" и включить другую скорость на чемпионате мира. Мы были убеждены, что как только начнется турнир, то все сработает. Я не виню игроков. Мы давили, бились, делали все, что могли, но не сработало", — констатировал после вылета с турнира Лев. В итоге, немцы не смогли справиться не только со сверхагрессивными и мотивированными мексиканцами (0:1), но и куда более скромными южнокорейцами (0:2), а встречу со шведами (2:1) удалось вытащить только благодаря крепким нервам и высокому исполнительскому мастерству Тони Крооса, который забил со штрафного в компенсированное время. Неймар подвел Бразилию Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар, которому главный тренер сборной Тите развязал руки в атаке, был, как всегда, активен, много обводил, "таскал" мяч, стал самым бьющим игроком турнира (27 попыток), отметился голом и результативной передачей в матче 1/8 финала с мексиканцами (2:0), но так и не сумел регулярно воплощать усилия партнеров в результативные действия (2 гола плюс 1 передача) и объединить вокруг себя команду.

Смотрите также Почему чемпионат мира в России превратился в Евро-2018

Намного конкретней на фоне Неймара смотрелся полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который пришел на помощь команде в тяжелейших стартовых играх со швейцарцами (1:1) и костариканцами (2:0) и повел ее за собой при счете 0:2 в четвертьфинале с бельгийцами (1:2), отдав прекрасную голевую передачу Ренато Аугусто. Слабая командная игра Неймара снизила атакующий потенциал всегда опасного левого защитника Марсело. Неймара много критиковали за его падения, и не всегда это было необоснованно. Квинтэссенцией и признанием собственного чрезмерного артистизма в борьбе стало очередное падение форварда в штрафной во втором тайме матча с бельгийцами, после которого сам он побыстрей вскочил на ноги и немного стыдливо попросил судью побыстрей продолжить матч и не обращать на него внимание. Команды имени Роналду и Месси Тренеры португальцев и аргентинцев Фернанду Сантуш и Хорхе Сампаоли так и не смогли сделать из своих сборных что-то большее, чем просто "команды одного игрока" — Криштиану Роналду и Лионеля Месси соответственно.

Смотрите также Есть ли будущее у сборной Аргентины после Месси

Сампаоли, который представил на мировом первенстве прекрасно организованную сборную Чили во главе с Алексисом Санчесом и Артуро Видалем, возглавил аргентинцев год назад. Квалифицироваться на чемпионат мира команда смогла лишь неимоверным усилиям Месси и к самому турниру никак не смогла перестроиться. Более того, специалист потерял контроль над командой — после проваленных стартовых встреч с исландцами (1:1) и хорватами (0:3) состав на решающую игру с нигерийцами (2:1) тренер определял с помощью Месси и лидера обороны Хавьера Маскерано. Команда сменила голкипера, только по ходу турнира в стартовом составе начал выходить полузащитник Эвер Банега, которому периодически удавалось связать действия Месси и всех остальных игроков команды. Тем не менее, финалисты чемпионата мира в Бразилии оступились на первом сбалансированном сопернике, уступив в 1/8 финала французам (3:4). Сантуш представил новую сборную Португалии два года назад, когда команда впервые стала чемпионом Европы. Специалисту удалось совместить амбиции Роналду и его партнеров по команде, выстроив контратакующую игру. Однако с тех пор игра команды не поменялась. После яркого старта с испанцами (3:3), в котором команду опять же выручил Роналду, оформивший хет-трик, последовали мучения с более закрытыми марокканцами (1:0) и особенно иранцами (1:1) и заслуженный вылет в 1/8 финала от "засушивших" их уругвайцев (1:2), в котором единственный гол провел после "стандарта" защитник Пепе. Португальцы остаются сильны качественными игроками атаки, однако связать их в ансамбль не удалось. Отставка Лопетеги пошла не на пользу Команда, в которой остались три чемпиона Европы 2008 и 2012 годов и мира 2010 года, — Серхио Рамос, Андрес Иньеста и Давид Сильва, накануне старта на турнире со скандалом потеряла главного тренера команды Хулена Лопетеги, с которым успела сработаться за прекрасно проведенный отборочный цикл.

Пока сложно судить, как футбольные власти допустили, что "Реал" представил специалиста в качестве преемника Зинедина Зидана в такой неподходящий момент, однако это не могло не сказаться на игре команды, признали это и сами футболисты. Хорошо были знакомы игроки и с пришедшим на смену Лопетеги Фернандо Йерро, который является легендой испанской сборной и работал в ней менеджером, однако у него попросту не хватило тренерского опыта. Игра испанцев на групповом этапе монолитной не смотрелась — ничьи с португальцами (3:3) и марокканцами (2:2) и победа над иранцами (1:). В 1/8 финала "красная фурия" (прозвище испанской сборной) так и не смогла предъявить пусть и организованным, но куда менее мастеровым и опытным россиянам что-то, кроме владения мяча, до обострения так и не дошло. Не такого завершения карьеры в сборной заслуживал растворившийся на общем фоне Иньеста. Утешительный приз для англичан Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли вновь упустил возможность закрепиться в роли лидера атак сборной Англии. Алли так не смог регулярно разгонять скоростных Гарри Кейна, Рахима Стерлинга, Джесси Лингарда, Маркуса Рэшфорда и Джейми Варди. Хотя тренерский штаб во главе с Гаретом Саутгейтом ему такие условия создал, поставив рядом Джордана Хендерсона, который прекрасно справился с построением оборонительных рядов команды и прессингом.

Смотрите также Почему сборная Англии имеет подавляющее преимущество в истории матчей с бельгийцами

Не зря большинство голов британцев пришли после стандартных положений и самым обостряющим игроком стал правый крайний защитник Киран Триппьер. Кейну, который и так стал самым результативным игроком команды (6 голов), регулярно приходилось спускаться в поисках мяча в середину поля. Англичанам немного повезло пройти до полуфинала турнира. В группе им досталась самая слабая команда чемпионата — сборная Панамы (6:1), и тунисцы (2:1), которые пожертвовали обороной ради атакующего стиля игроков. Англичане не смогли воспользоваться свободными зонами в обороне атакующих колумбийцев (1:1, 4:3 - по пенальти), одолели лишь благодаря очередному "стандарту" шведов в четвертьфинале (2:0) и, в итоге, уступили в центре поля хорватам в полуфинале (1:2 - в дополнительное время), забив, опять же, усилиями Триппьера, точно исполнившего штрафной удар. 14 июля англичане сыграют за третье место на чемпионате мира с бельгийцами. Смолов уступил Дзюбе Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, который становился лучшим снайпером чемпионата страны последние сезоны, не смог подойти к турниру с правильным настроем, что признал и главный тренер команды Станислав Черчесов, и сам игрок на встрече с болельщиками на Воробьевых горах после вылета команды в четвертьфинале.

Смотрите также Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков