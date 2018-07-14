Булыкин: футболисты сборных Англии и Бельгии будут мотивированы на борьбу за бронзу ЧМ

Матч за бронзовые медали мирового первенства пройдет в субботу в Санкт-Петербурге

ТАСС, 14 июля. Игроки сборных Англии и Бельгии сохранят мотивацию в матче за третье место на чемпионате мира по футболу. Такое мнение высказал бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин, чьи слова приводит "Газета.Ru".

Матч за бронзовые медали мирового первенства пройдет в субботу в Санкт-Петербурге, начало встречи - 17:00 мск.

"Я убежден, что игроки точно не будут деморализованы, - сказал Булыкин. - Все хотят выиграть, небольшое утешение все-таки. К тому же, все преследуют свои цели: кто-то хочет стать лучшим бомбардиром, кому-то статистика нужна хорошая, чтобы перейти в хороший клуб. Все будут мотивированы и готовы биться, даже несмотря на то, что это только третье место".

По мнению Булыкина, сборная Англии на этом турнире показала, что готова бороться за самые высокие места. "Что касается Англии, то они привели в порядок свою сборную. Их работа не прошла даром: появляется молодежь и новые футболисты. Англия вернулась в ранг топ-сборных, и этим результатом показала, что готова бороться за самые высокие места", - сказал бывший футболист.

"Молодежь Бельгии подросла и доказала, что у них команда, которая может достойно выступать на больших турнирах. Думаю, что на будущем чемпионате Европы они будут грозной силой", - добавил Булыкин.

В финале турнира встретятся команды Франции и Хорватии. Последний матч чемпионата мира пройдет в "Лужниках" 15 июля, начало - 18:00 мск.