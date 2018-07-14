Граффити в поддержку сборной Франции в финале ЧМ будет нарисовано в Казани

Французская команда в финальном матче мирового первенства сыграет со сборной Хорватии

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Граффити с изображением с главного тренера сборной Франции Дидье Дешама и портрета мэра Парижа Анн Идальго будет создано в Казани в поддержку команды в финале чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В финале турнира, который пройдет 15 июля на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 мск, сборная Франции сыграет с командой Хорватии.

"Стену дома №30 по ул. Баумана украсит композиция - коллаж, на котором будут изображены главный тренер французской команды Дидье Дешам, Мэр Парижа и давний друг Казани Анн Идальго, а также символы Франции - Эйфелева башня, петух, раскрашенный в цвета французского флага, древнегреческая скульптура Ники Самофракийской, которая хранится в Лувре. Украшает паблик-арт надпись на французском языке "Мы с вами!", - отмечается в сообщении.

Ранее в Казани были нарисованы граффити с изображениями бразильца Неймара, аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду. Сборные этих стран уже завершили выступление на чемпионате мира и некоторые болельщики в шутку стали связывать неудачи команд с казанскими граффити. Однако ситуация изменилась, когда в преддверии игры между командами России и Хорватии в Казани нарисовали паблик-арт с изображением капитана сборной Хорватии Луки Модрича. В четвертьфинальном матче футболисты хорватской сборной обыграли хозяев турнира, а в полуфинале - команду Англии и вышли в финал.

"Мы поддерживаем нашего друга Анн Идальго и в ее лице всю сборную Франции. Мэр Парижа - это настоящий победитель, которая выиграла право на проведение летних Олимпийских игр в столице Франции в 2024 году. Мы надеемся, что граффити принесет удачу сборной Франции и после чемпионата мира Анн Идальго, Дидье Дешам или игроки команды посетят Казань", - отметил представитель пресс-службы мэрии.

Граффити рисует художник из творческого коллектива "Супернова" Дмитрий Кудинов.