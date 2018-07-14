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14 июля, 12:54
Жилберту Силва: сборная России удивила весь футбольный мир своей игрой на чемпионате мира
Жилберту Силва
© Станислав Красильников/ТАСС
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Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, добившись лучшего результата в новейшей истории на мировых первенствах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Выступление сборной России на домашнем чемпионате мира удивило весь футбольный мир. Таким мнением с журналистами поделился чемпион мира 2002 года в составе команды Бразилии Жилберту Силва.

Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, добившись лучшего результата в новейшей истории на мировых первенствах. В матче 1/4 финала российские футболисты в серии пенальти проиграли хорватам. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), проиграв уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у испанцев в серии пенальти.

"Сборная России удивила всех, весь футбольный мир, показала очень хороший результат. Я приезжал в Россию до начала чемпионата мира, и судя по тому, что я видел, читал в газетах и наблюдал по телевидению, никто не думал даже о выходе из группы. Показанный результат важен для страны, для подрастающего поколения, которое будет воодушевляться, видя игру главной команды. Прекрасно, что вся страна сплотилась вокруг команды и поддерживала ее", - заявил Силва.

"Россия меня очень поразила, я впечатлен тем, что я здесь увидел. Очень понравилась организация, все замечательно", - добавил он.

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В финале чемпионата мира сыграют команды Франции и Хорватии, матч пройдет 15 июля на столичном стадионе "Лужники". "Прогнозы давать нельзя, в финале может произойти все, что угодно, - отметил Силва. - Хорватам будет очень тяжело, учитывая их три игры с дополнительным временем, но, с другой стороны, в решающем матче игроки забывают про усталость, полагаются на свое мастерство и играют со всем рвением, гордостью и страстью. Французы же сделали то, что должны были сделать, хоть и не показали яркой и красивой игры".

По ходу турнира нападающий сборной Бразилии Неймар подвергался критике за затяжки времени во время игр и симуляции. Бразильская команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где проиграла бельгийцам со счетом 1:2. "Я понимаю критику в адрес Неймара, большое имя всегда привлекает интерес. Он молодой растущий игрок, думаю, он переосмыслит свою игру и все будет хорошо, опыт этого чемпионата мира поможет стать ему сильнее, развиваться и сыграть на следующем турнире в лучшей форме", - поделился своим мнением Силва.

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