Жилберту Силва: сборная России удивила весь футбольный мир своей игрой на чемпионате мира

Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, добившись лучшего результата в новейшей истории на мировых первенствах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Выступление сборной России на домашнем чемпионате мира удивило весь футбольный мир. Таким мнением с журналистами поделился чемпион мира 2002 года в составе команды Бразилии Жилберту Силва.

Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, добившись лучшего результата в новейшей истории на мировых первенствах. В матче 1/4 финала российские футболисты в серии пенальти проиграли хорватам. На групповом этапе турнира российская команда заняла второе место, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), проиграв уругвайцам (0:3). В 1/8 финала россияне выиграли у испанцев в серии пенальти.

"Сборная России удивила всех, весь футбольный мир, показала очень хороший результат. Я приезжал в Россию до начала чемпионата мира, и судя по тому, что я видел, читал в газетах и наблюдал по телевидению, никто не думал даже о выходе из группы. Показанный результат важен для страны, для подрастающего поколения, которое будет воодушевляться, видя игру главной команды. Прекрасно, что вся страна сплотилась вокруг команды и поддерживала ее", - заявил Силва.

"Россия меня очень поразила, я впечатлен тем, что я здесь увидел. Очень понравилась организация, все замечательно", - добавил он.