Далич сравнил сборную Хорватии по футболу на ЧМ-2018 с большой дружной семьей

Команда Хорватии в воскресенье сыграет со сборной Франции в финале чемпионата мира

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу во время чемпионата мира похожа на большую семью, в которой царит доверительная и дружественная атмосфера. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер хорватской команды Златко Далич.

Сборная Хорватии в воскресенье сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира. Матч состоится на московском стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 мск.

"Мы здесь одна большая семья, наши отношения строятся на уважении и доверии. Я хочу быть их другом всегда, такие отношения очень важны, ведь мы собрались в этой команде совсем ненадолго", - сказал Далич.