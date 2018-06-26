Собянин предложил москвичам придумать знак в память о фан-зоне на Никольской

Иностранные и российские болельщики собираются на Никольской улице с начала чемпионата

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы придумать оформление памятного знака о "народной фан-зоне", появившейся на Никольской улице во время чемпионата мира по футболу.

"Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся", - написал мэр в субботу в своем блоге после прогулки по центру Москвы и общения с болельщиками.

Собянин предложил москвичам и гостям города направлять ему свои предложения.

С начала чемпионата, который стартовал 14 июня, иностранные и российские фанаты собираются на Никольской улице, примыкающей к Красной площади. Здесь можно встретить болельщиков всех стран - участниц чемпионата мира, которые активно отмечают успехи своих команд и отдыхают.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.