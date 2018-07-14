Далич: несколько футболистов сборной Хорватии имеют мелкие травмы перед финалом ЧМ

Хорватская команда в финальном матче мирового первенства сыграет со сборной Франции

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Некоторые футболисты сборной Хорватии имеют мелкие травмы перед финалом чемпионата мира против команды Франции, но смогут выйти на поле. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер хорватской сборной Златко Далич, подчеркнув, что игрокам нужно отдохнуть и настроиться перед матчем.

Финал чемпионата мира состоится на московском стадионе "Лужники" в воскресенье, начало - 18:00 мск. Для сборной Хорватии это первый финал мирового первенства в истории команды.

"Игроки знают, что поставлено на карту, они сами говорят, готовы или нет. Если они не смогут выполнить на 100 процентов свою роль, то они мне скажут, это вселяет в меня удовлетворение. Нам нечего тренировать, сейчас у некоторых игроков есть мелкие травмы и проблемы, но я уверен, что эти футболисты смогут сыграть. Есть игроки на скамейке запасных, которые рвутся в бой, но сейчас нам всем надо отдохнуть и настроиться на матч", - сказал Далич.

Наставник хорватской сборной с долей юмора отметил, что в случае любого результата финального матча в Хорватии произойдет землетрясение. "Реакция людей приносит нам радость, хотя нам удалось посмотреть лишь незначительную часть тех празднований, которые происходили в Хорватии. Победа или поражение - в любом случае завтра в Хорватии может быть землетрясение. Надеемся, что все 4 миллиона человек будут праздновать победу на улице, а по празднованиям мы превзойдем Бразилию", - заключил Далич.