Заместитель посла Великобритании посетит матч за третье место ЧМ-2018

На матче Англия - Бельгия также будет присутствовать глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Заместитель посла Великобритании в России Линдси Сколл посетит матч за третье место чемпионата мира по футболу между командами Англии и Бельгии. Об этом ТАСС сообщили в субботу в посольстве Великобритании в России.

Сборную Бельгии, как ранее сообщили ТАСС в посольстве страны, будет поддерживать вице-премьер, министр иностранных дел Дидье Рейндерс. Игра начнется в 17:00 на стадионе "Санкт-Петербург".

Ранее официальный Лондон, обвиняющий Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, заявил, что представители правительства страны и королевской семьи не будут посещать игры чемпионата. При этом команда Англии демонстрирует лучший за долгое время результат на мировом футбольном первенстве - последний раз команде удалось добиться четвертого места в 1990 году.

Поддерживать английскую команду намерены также многочисленные болельщики. Посольство уточняет информацию о том, сколько их будет на матче. На игру с Хорватией 11 июля в Москве, которая закончилась поражением для англичан, пришло около 10 тыс. человек. Тогда британские власти на стадионе представляла также лишь Линдси Сколл.