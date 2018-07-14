Чемпион мира 2002 года Жилберту Силва провел мастер-класс для победителей "Кожаного мяча"

Мастер-класс продолжался час, в течение которого Силва делился с юными футболистами секретами обработки и ведения мяча

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2002 года Жилберту Силва провел мастер-класс для игроков псковской команды "Стрела", которые стали победителями Всероссийских соревнований по футболу среди детских команд "Кожаный мяч". Мероприятие прошло в субботу на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мастер-класс продолжался час, в течение которого Силва делился с юными футболистами секретами обработки и ведения мяча, паса и ударов по воротам. Тренировка завершилась продолжительной автограф-и фотосессией.

"Ребята выложились на все сто процентов, показали хорошую игру, мне они очень понравились. Они могут стать примером для своих сверстников, парням нужно и дальше много тренироваться", - отметил Силва.

Игроки "Стрелы" получили возможность выполнить роль подающих мячи в финале чемпионата мира. Матч пройдет 15 июля на столичном стадионе "Лужники", в нем сыграют сборные Франции и Хорватии.