Модрич считает возможную победу на ЧМ-2018 важнее звания лучшего футболиста турнира

Сборная Хорватии сыграет в финале чемпионата мира с командой Франции

Сборная Хорватии сыграет в финале чемпионата мира с командой Франции. Матч состоится в московских "Лужниках" в воскресенье, начало - 18:00 мск. Модрич принял участие во всех шести предыдущих играх сборной Хорватии на турнире и забил два гола. 32-летний футболист признавался лучшим игроком матчей против команд Аргентины (3:0) и России (2:2, 4:3 по пенальти).

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич сосредоточен на командных достижениях, а не на индивидуальных показателях по ходу чемпионата мира. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Я несколько раз повторял, что сосредоточен на успехе национальной сборной, - сказал Модрич. - Когда говорят о том, что я могу получить "Золотой мяч", то мне, конечно, приятно. Но прежде всего я хочу, чтобы победила моя команда, даст бог, мы выиграем чемпионат. Я стремлюсь к успеху национальной сборной, а не к индивидуальным достижениям".

Капитан хорватской сборной отметил значимость для команды главного тренера Златко Далича "Мы в финале чемпионата мира - это результат работы нашего тренера. Он пришел в команду в сложный момент, когда результаты отборочных соревнований были очень сомнительны. Он дал веру в себя, сказал, что мы хорошие игроки и придал нам спокойствие, нам нравится его искренность и честность с каждым игроком", - подчеркнул Модрич.

"Честно скажу, что я никогда не сомневался в себе по поводу своего роста (рост Модрича - 172 см - прим. ТАСС). Я всегда знал, что смогу добиться самых больших высот и сегодня у меня получается многое. Негативные слова, в том числе о моем росте, только подстегивают меня и дают дополнительную мотивацию", - добавил Модрич.

"Я сталкивался со многими трудностями, но всегда верил в то, что можно добиться успеха. Нужно никогда не сдаваться и верить в себя", - заключил капитан сборной Хорватии.