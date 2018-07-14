Лукашенко приедет на финал чемпионата мира по футболу в Москву

В пресс-службе белорусского президента также отметили, что он высоко оценил результаты игры хозяев турнира

МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 15 июля посетит Москву, где будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт сообщило в субботу агентство БелТА.

"Президент Белоруссии по приглашению президента России Владимира Путина посетит Москву, где на стадионе "Лужники" будет присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче чемпионата мира по футболу", - отметила пресс-секретарь белорусского руководителя.

Эйсмонт проинформировала, что Лукашенко внимательно следил за событиями на ЧМ. "Президент в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира - российской сборной, которая очень хорошо показала себя. И, в целом, по мнению главы государства, по ходу чемпионата многие команды показали первоклассный футбол", - сказала пресс-секретарь. "Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд", - добавила она.

Отвечая на вопрос о том, за команду какой страны президент Белоруссии будет болеть во время финального матча, Эйсмонт заявила, что "президент, прежде всего, будет болеть "за красивый и результативный футбол".

В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии.