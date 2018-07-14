Сорокин поблагодарил координационный совет во главе с Мутко за помощь в проведении ЧМ

Мутко возглавлял оргкомитет соревнований, пока в начале марта его не сменил на этом посту Аркадий Дворкович

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поблагодарил за помощь в организации и проведении чемпионата мира координационный совет во главе с вице-премьером РФ Виталием Мутко. Об этом он рассказал журналистам.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Ранее Мутко возглавлял оргкомитет соревнований, пока в начале марта его не сменил на этом посту Аркадий Дворкович.

"Дополнительно шесть регионов принимали команды, все подошли очень ответственно. Нельзя не отметить работу координационного совета, который возглавлял Мутко, - без него бы мы не справились. Вся работа осуществлялась под четким контролем со стороны правительства", - сказал Сорокин.

В декабре 2016 года Мутко сменил на посту главы координационного совета по подготовке и проведению Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира на тот момент первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова.