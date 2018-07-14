Сорокин считает, что РФС должен воспользоваться футбольной лихорадкой в стране после ЧМ

По словам генерального директора оргкомитета "Россия-2018", турнир даст огромный эффект для развития футбола

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз не должен упустить особый интерес к виду спорта, вызванный чемпионатом мира. Об этом во время общения с журналистами в городском пресс-центре заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Безусловно, чемпионат мира даст огромный эффект для развития футбола, так происходит в каждой стране, и мы не будем исключением, - сказал он. - Уверен, специалисты Российского футбольного союза смогут воспользоваться этим эффектом с точки зрения материального наследия, подъема интереса к футболу. Я не готов говорить про зарплаты, но абсолютно уверен - есть программа наследия, она принята на правительственном уровне и в ближайшее время будет утверждена всеми властями. Нельзя упустить этот позитивный заряд, футбольную лихорадку, сборная заставила поверить в себя, поверить, что мы умеем это делать".

Чемпионат мира завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Франции и Хорватии.