Сорокин: члены оргкомитета ЧМ в Катаре впечатлены организацией турнира в России

По словам Сорокина, проведение чемпионата мира в Катаре в ноябре - декабре не повлияет радикальным образом на календарь чемпионата России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Представители оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре во время пребывания в Москве были впечатлены организацией мирового первенства в России. Об этом во время общения с журналистами в городском пресс-центре сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля. Турнир в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

"Мы в тесном контакте с оргкомитетом из Катара: их было более 80 человек, участников программы "Наблюдатель". За пределами этой программы мы старались максимально им организовать встречи с местными властями, помогали им получить опыт от городов-организаторов, - сказал Сорокин. - Как сказал Колин Смит (директор департамента Международной федерации футбола по проведению соревнований и мероприятий - прим. ТАСС), можно делать бесконечные презентации, но достаточно показать одну станцию метро в Москве, всю желтую от маек бразильских болельщиков. Конечно, они впечатлены масштабом".

"Умозрительно это понять невозможно, это надо прожить. Мы постарались как можно больше показать и рассказать. Мы для них открыты и будем продолжать отвечать на все вопросы исчерпывающе", - добавил Сорокин.

По словам Сорокина, проведение чемпионата мира в Катаре в ноябре - декабре не повлияет радикальным образом на календарь чемпионата России. "Решение о сроках турнира было принято давно, оно всеми согласовано. Все лиги будут вынуждены слегка изменить календарь, но радикальных изменений за собой это не повлечет. Мы в это время уходим на перерыв, на нас это никак не скажется", - отметил он.

"Проводить турнир в это время - оптимальное решение с учетом климата. Это сделано для благополучия игроков и болельщиков", - добавил он.