Сорокин: ни одного инцидента на стадионах не было зафиксировано на ЧМ-2018

Чемпионат мира завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Франции и Хорватии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Во время матчей чемпионата мира по футболу в России не было зафиксировано ни одного инцидента на стадионах. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира.

"Два маленьких факта, - отметил он. - Пока не было зафиксировано ни одного инцидента на стадионах".

"Второе, очень много серьезных иностранных футбольных коллег подошли ко мне и сказали: вы первая страна, где пограничники, сотрудники безопасности на рамках улыбаются и говорят "добро пожаловать". "Такого мы никогда не видели, что вы с ними сделали?", - говорят они. Мы справились спокойно, дружелюбно и вежливо. Хороший результат", - добавил Сорокин.

"Безопасность была обеспечена на самом серьезном уровне, - заявил председатель оргкомитета Аркадий Дворкович. - Этому помогли современные технологии, Fan ID, системы видеонаблюдения, анализ данных, взаимодействие с правоохранительными органами других стран. Мы этим занимаемся ежеминутно, службы продолжают взаимодействовать, мы с ними в постоянном контакте - как в Москве, так и в регионах. В целом это бесценный опыт".

"Не только волонтеры, но и сотрудники всех остальных служб работали с улыбками", - подчеркнул он.

Чемпионат мира завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Франции и Хорватии.