Дворкович: Инфантино выразил заинтересованность в сотрудничества ФИФА и FIDE

Председатель оргкомитета "Россия-2018" претендует на пост главы Международной шахматной федерации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил заинтересованность в сотрудничестве с Международной шахматной федерацией (FIDE) в случае, если на пост главы шахматной организации будет избран председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Об этом во время общения с журналистами в городском пресс-центре в Колонном зале Дома Союзов сообщил Дворкович.

"Эта сцена напоминает мне матч первенства мира, я сидел здесь и смотрел партии. Мы обсуждали эту тему с Инфантино. Он выразил заинтересованность в сотрудничества ФИФА и FIDE, если меня изберут. Это сотрудничество было бы взаимополезным", - сказал Дворкович.

На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют вице-президент организации грек Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт. Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в грузинском Батуми.