Дворкович надеется, что Россия продолжит принимать крупные футбольные соревнования

Председатель оргкомитета "Россия-2018" считает, что РФС должен и дальше подавать заявки на крупные международные турниры

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия после чемпионата мира по футболу способна принимать на самом высоком уровне другие крупные международные турниры, к чему и надо стремиться Российскому футбольному союзу. Такое мнение высказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира.

"Надеюсь, что Российский футбольный союз будет подавать заявки на проведение крупных форумов на разных уровнях - юношеский, женский чемпионат, возможно. Мы способны на высочайшем уровне принимать финалы клубных европейских соревнований. Надеюсь, такие заявки будут", - сказал он.

Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин отметил, что у команд не возникло вопросов по базам и тренировочным полям.

"Важно, как это оценивают непосредственные клиенты баз. Не было ни одного нарекания по качеству полей, баз, только восторженные отзывы всех команд, все отмечали высочайшего качества инфраструктуру. У нас, может, взгляд и замылился за несколько лет, а эти благодарности было очень приятно получать. Спасибо всем городам за подготовку", - сказал он.

Чемпионат мира завершится в воскресенье. Турнир проходит на 12 стадионах в 11 городах страны.