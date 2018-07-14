Дворкович: чемпионат мира по футболу стимулирует развитие туризма в России

По словам председателя оргкомитета "Россия-2018" Аркадия Дворковича, спортивная инфраструктура, построенная к турниру, должна быть задействована на 100%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу является огромным стимулом для развития туризма в России. Об этом рассказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович во время телемоста с городами, принимавшими участие в турнире.

Чемпионат мира стартовал 14 июня и завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Франции и Хорватии на стадионе "Лужники". Турнир проходил в 11 городах на 12 стадионах. К соревнованиям было подготовлено 64 тренировочных площадки.

"Теперь это огромный стимул для развития туризма, мы можем заняться инфраструктурой в других уголках нашей большой страны. Самое главное, что все построенное дает источники роста, - сказал Дворкович. - Если говорить о спортивной инфраструктуре, помимо стадионов, это площадки, на которых будут заниматься дети. Она (инфраструктура) должна быть задействована на 100%".

"Что касается остальной инфраструктуры, она все равно была бы создана, но позже и, возможно, не по таким жестким стандартам, как у ФИФА", - добавил Дворкович.