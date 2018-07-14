Российские аэропорты во время ЧМ-2018 обслужили 15 млн человек

Средняя заполняемость бесплатных поездов составила 70%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские аэропорты во время чемпионата мира по футболу обслужили 15 млн человек. Об этом во время общения с журналистами в городском пресс- центре сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Чемпионат мира завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Франции и Хорватии.

"Прекрасно справилась транспортная система, хотя была огромная нагрузка. Аэропорты "переварили" 15 млн человек. Мы очень благодарны министерству транспорта. Средняя заполняемость бесплатных поездов составила 70%", - сказал Сорокин.