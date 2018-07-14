Эрмитажный кот Ахилл сделал неоднозначное предсказание на матч за третье место на ЧМ-2018

После уверенного подхода к миске с английским флажком Ахилл перешел к корму, который стоял около флага Бельгии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Кот Ахилл из Эрмитажа отдал предпочтение сборной Англии во время предсказания результатов матча за третье место на чемпионате мира по футболу, но дал шанс и Бельгии. Матч между сборными Англии и Бельгии состоится в субботу на стадионе "Санкт-Петербург".

Предсказание кота-оракула было неоднозначным, передает корр. ТАСС. После уверенного подхода к миске с английским флажком Ахилл перешел к корму, который стоял около флага Бельгии. После второй попытки предложить ему корм, чтобы Ахилл мог сделать более понятный выбор, он вообще отказался от еды. С третьей попытки кот подошел к "бельгийской" миске.

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в прошлом году во время Кубка конфедераций. Тогда кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартовой и финальной.

Дар предвидения он проявил и в первых играх чемпионата мира. Кот дважды верно предсказал победу российской сборной в играх с командами Саудовской Аравии и Египта 14 и 19 июня, победу сборной Ирана над марокканцами 15 июня и бразильцев над сборной Коста-Рики 22 июня. После нескольких точных прогнозов Ахилл был признан одним из лучших оракулов чемпионата мира по футболу, но с тех пор он ни разу не угадал победителей матчей, проходивших в Петербурге. Однако организаторы предсказаний не исключают, что его поведение просто неправильно трактовали.

В матче сборных Аргентины и Нигерии кот отдал предпочтение Нигерии, но выиграла Аргентина со счетом 2:1, в матче Швейцарии со Швецией он тоже выбрал проигравшую швейцарскую сборную (1:0). В матче между Францией и Бельгией он выбрал Бельгию, но победила Франция (1:0).

Как рассказала сотрудница Государственного Эрмитажа Мария Халтунен, которая имеет неофициальный статус пресс- секретаря эрмитажных котов и участвует в организации сеансов предсказаний Ахилла, после чемпионата кот, вероятно, закончит карьеру предсказателя и будет участвовать в социальных проектах.