Дворкович считает, что ЧМ по футболу показал открытость России

Председатель оргкомитета "Россия-2018" напомнил, что страна взяла на себя ответственность за каждого гостя

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по футболу показало, что Россия - открытая и дружелюбная страна. Об этом рассказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович во время телемоста с городами, принимавшими матчи турнира.

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Чемпионат мира стартовал 14 июня и завершится в воскресенье финальным матчем между сборными Франции и Хорватии на московском стадионе "Лужники".

"Самое главное - граждане нашей страны показали, кто мы. Мы - открытая, дружелюбная страна, мы взяли на себя ответственность за каждого гостя и выдержали ее. Думаю, большинство гостей и граждан довольны", - сказал Дворкович.

В субботу в Санкт-Петербурге пройдет матч за третье место между сборными Англии и Бельгии. "Практически по всем отзывам, которые у нас есть, турнир увенчался успехом. Это мнение прежде всего болельщиков, которые много колесили по стране, и мнение телевидения. Считаю, работу за все эти годы можно оценить отлично, города справились со всех точек зрения", - отметил председатель оргкомитета.

Дворкович также считает, что Россия достойна проведения летних Олимпийских игр, добавив, что решение о подаче заявки на их организацию примет Олимпийский комитет России и руководство страны.

Сочи в 2014 году принимал зимние Олимпийские игры, Москва претендовала в 2007 году на организацию летней Олимпиады 2012 года.

"Говорить о проведении летних Олимпийских игр преждевременно. Но мысль такая возникает - наша страна достойна проведения летних Игр, но когда и каким образом подавать такую заявку, решать Олимпийскому комитету России и руководству страны", - сказал Дворкович.

В марте 2018 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о намерении подать заявку на проведение летней Олимпиады 2032 и 2036 годов. В последний раз Международный олимпийский комитет объявлял о месте проведения летних Игр 2024 и 2028 годов (в Париже и Лос-Анджелесе) на своей сессии в сентябре 2017 года.