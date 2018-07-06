Почему сборная Англии имеет подавляющее преимущество в истории матчей с бельгийцами

ТАСС рассказывает об истории противостояния двух команд, которые 14 июля сыграют за третье место на чемпионате мира в России

Сборные Англии и Бельгии провели между собой 22 матча, причем последний из них состоялся лишь 28 июня в Калининграде, где на групповой стадии нынешнего турнира бельгийцы одержали победу со счетом 1:0. Это был второй успех "красных дьяволов" во встречах с англичанами и первый — с 1936 года.

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Английское превосходство Преимущество сборной Англии над бельгийцами выглядит подавляющим — 15 побед при пяти ничьих и лишь двух поражениях и разности мячей 70-26. При этом три встречи состоялись в рамках чемпионата мира и одна — на чемпионате Европы, остальные были товарищескими. Первое противостояние сборных Бельгии и Англии случилось в мае 1921 года в Брюсселе и закончилось победой гостей — 2:0. Хотя бельгийская команда в начале века была одной из сильнейших в континентальной части Европы, выиграв домашний олимпийский турнир 1920 года (он прошел в Антверпене), англичане уверенно положили начало своей серии. За последующие 15 лет были сыграны еще восемь матчей, в которых англичане победили семь раз, некоторые матчи завершились с разгромным счетом — 6:1, 4:0, 5:1, 4:1. Были даже невероятные 9:1 в мае 1927 года в Брюсселе. При этом играли команды большей частью в Бельгии — в Брюсселе и Антверпене. Сборная Англии явно превосходила большинство европейских сборных, но проявить себя в официальных матчах не имела возможности, не будучи членом Международной федерации футбола (ФИФА). Впервые на чемпионате мира англичане сыграют лишь в 1950 году.

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Кошмарная для сборной Бельгии серия завершилась 9 мая 1936 года, когда она в домашнем матче победила — 3:2. Встреча прошла в предместье Брюсселя Эйзель на главном стадионе страны, который в те годы носил название "Юбилейный", а в 90-х годах был переименован в честь короля Бодуэна. Сборная Англии в начале 1936 года провела четыре матча и не смогла победить ни в одном, так что бельгийцы воспользовались временной слабостью команды с Туманного Альбиона. Героем стал бельгийский форвард Рик Исемборгс, который забил два мяча. А руководил игрой хозяев английский специалист Джек Батлер, который через два года привезет бельгийцев на чемпионат мира во Франции, где она уже в 1/8 финала проиграет хозяевам и покинет турнир. Следующий же матч сборных Бельгии и Англии состоялся лишь через 11 лет — и также в Брюсселе. Гости взяли убедительный реванш со счетом 5:2, а через три года выиграли в бельгийской столице — 4:1. Успех 1936 года оказался единичным, однако тогда никто не мог и предположить, что следующей победы "красные дьяволы" будут ждать 82 года! Бой в Базеле На чемпионате мира 1954 года команды, наконец, впервые провели и официальный матч. Четырьмя годами ранее в Бразилии англичане впервые сыграли на мировом первенстве, но выйти из группы не смогли, и на европейский турнир (проходил ЧМ-1954 в Швейцарии) возлагали большие надежды. Бельгийцы же находились в явном кризисе, на следующий чемпионат мира они пробьются лишь в 1970 году. Однако в Базеле сборная Бельгии дала бой англичанам — 4:4. По регламенту тех лет, даже на групповой стадии назначалось дополнительное время в случае ничьей, так что команды забили по голу в овертайме. У сборной Англии по два мяча забили Айвор Бродис и Нэт Лофтхаус, а окончательный счет установил англичанин Джеймс Диккинсон, который поразил свои ворота.

Странность формулы чемпионата мира заключалась еще и в том, что в группах с четырьмя командами каждая из них проводила лишь по две игры. Англичане также победили хозяев — 2:0 и заняли первое место, а бельгийцы уступили итальянцам (1:4) и остались последними. Однако в четвертьфинале сборная Англии попала на действующих чемпионов мира из Уругвая и проиграла — 2:4. В 1966 году сборная Англии, наконец, выиграет Кубок мира на домашнем турнире. Хозяева чемпионата мира не играли в квалификации, а одним из соперников по товарищеской игре в октябре 1964 года выбрали давних "клиентов" из Бельгии. Однако впервые в истории противостояния сборная Англии во втором матче подряд не сумеет победить — 2:2. В 1980 году сборные Англии и Бельгии сыграли единственный матч в рамках чемпионата Европы. В Бельгии подрастало новое поколение футболистов, которое в 1986 году покажет лучший, вплоть до нынешнего турнира, результат в истории — четвертое место на чемпионате мира. Успехи бельгийцев и сила англичан Первым же успехом этой сборной, которой руководил знаменитый тренер Ги Тис, станет выход в финал на Евро-1980. В первом матче в группе 2 в итальянском Турине бельгийцы и англичане сыграли вничью — 1:1, обменявшись голами в середине первого тайма. Открыл счет ушедший из жизни в апреле нынешнего года Рэй Уилкинс, но уже через три минуты забил форвард "красных дьяволов" Ян Кулеманс. В итоге сборная Бельгии займет в группе первое место и выйдет в финал, где уступит команде Германии — 1:2. Англичане же остались третьими и выйти из группы не сумели.