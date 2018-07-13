Трезеге: Россия показала образцовый пример в плане организации ЧМ-2018

Чемпион мира 1998 года отметил, что не услышал ни одного негативного отзыва о турнире

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Россия великолепно организовала чемпионат мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге.

"До окончания чемпионата мира по футболу остаются считанные дни, и мне хотелось бы отметить, что Россия прекрасно справилась с проведением мирового футбольного первенства, - отметил Трезеге. - За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва. Атмосфера, безопасность, логистика и поистине теплый прием стали основой успешной организации мирового футбольного праздника. Я с уверенностью могу сказать, что это был не только самый успешный чемпионат мира, но и образцовый пример в плане организации мировых футбольных первенств".

В матче за третье место сборная Бельгии встретится с командой Англии. Игра пройдет 14 июля в Санкт-Петербурге, начало - 17:00 мск. Финальный матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии, состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве (18:00).