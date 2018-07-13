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14 июля, 00:48
Инфантино назвал ЧМ в России лучшим в истории, хорваты и французы готовятся к матчу жизни
Глава ФИФА Джанни Инфантино
© Михаил Метцель/ТАСС
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14 июля, 17:00
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БельгияАнглия
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияХорватия
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По словам главы ФИФА, Россия стала настоящей футбольной державой, а футбол вошел в ДНК страны

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс- конференции в "Лужниках" заявил о том, что считает чемпионат мира в России лучшим в истории. На турнире осталось сыграть две встречи - матч за третье место и финал.

Инфантино пришел на пресс-конференцию в форме волонтера в знак благодарности за их работу на турнире. Глава ФИФА в своей речи также поблагодарил Россию, президента Владимира Путина, оргкомитет, Российский футбольный союз (РФС) и всех, кто обеспечивал успешное проведение турнира, всех футболистов, тренеров и судей. Отдельных слов удостоились волонтеры. По словам Инфантино, они были сердцем и улыбкой чемпионата мира, их вклад в организацию турнира огромен.

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Президент ФИФА в ходе мероприятия назвал чемпионат мира в России лучшим в истории. "Это невероятный, изумительный чемпионат мира, через два дня наступит вершина всего этого. Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим за все время, теперь я могу сказать это с еще большей степенью убежденности. Да, это лучший чемпионат мира в истории", - сказал Инфантино.

Глава ФИФА также отметил изменение восприятия России в мире благодаря чемпионату мира. Стране удалось опровергнуть некоторые предубеждения людей из других стран. По словам Инфантино, Россия стала настоящей футбольной державой, а футбол вошел в ДНК страны.

На чемпионате мира в России впервые в истории турнира используется система видеопомощи арбитрам (VAR). Главные судьи по ходу чемпионата мира 19 раз просматривали повторы, 16 решений в результате были изменены. Система видеопомощи помогла избежать ошибок с фиксированием офсайдов. По словам Инфантино, благодаря VAR процент верно принятых судьями решений увеличился с 95 до 99,32.

"VAR больше не вызывает дискуссий, система принята, она работает. Если говорить без эмоций, то результаты однозначно положительные. Очень трудно теперь представить чемпионат мира без VAR", - подчеркнул Инфантино.

Хорваты готовятся к финалу без пяти игроков основы

Основной вратарь Даниел Субашич, защитники Деян Ловрен, Иван Стринич, Шиме Врсалько и полузащитник Иван Перишич не приняли участия в тренировке сборной Хорватии за два дня до финала чемпионата мира с французами. Тренерский штаб сборной Хорватии решил предоставить этим футболистам отдых. По ходу турнира у них были небольшие повреждения, которые не должны помешать им сыграть в финале. Французы же подходят к решающему матчу в полной боевой готовности.

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Футболисты обеих команд называют предстоящий финал матчем жизни. "Матч будет важен для всех хорватов, мы будем стоять друг за друга, и у нас будет достаточно сил. Мы понимаем, что эта игра - главная в нашей жизни. Мы уйдем с поля с высоко поднятой головой, потому что будем понимать, что выложились полностью", - отметил полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич.

Такого же мнения придерживается и его коллега по амплуа француз Блез Матюиди. "Это детская мечта, каждый из нас готовился к этому уже очень давно. Думаю, для каждого из нас это матч жизни", - сказал футболист.

Сборная Хорватии перед финалом трижды проводила матчи по 120 минут и сыграла полуфинальную встречу на сутки позже французов. "Я не беспокоюсь по поводу возможной нехватки сил, их будет вдоволь, даже с избытком, - уверен Ракитич. - Это исторический матч, не только для меня, но и для остальных футболистов, которые выйдут на поле".

Финальный матч состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники". Игру посетит президент Хорватии Колинда Грабар- Китарович и президент Франции Эмманюэль Макрон. В составе делегации Макрона на решающую встречу прибудут два кандидата в сборную Франции перед чемпионатом мира - Димитри Пайет и Лоран Косельни. Футболисты не попали в итоговую заявку из-за травм.

Англичане и бельгийцы мотивированы на матч за бронзу

Сборные Англии и Бельгии, уступившие в полуфиналах, сыграют между собой в субботу в Санкт-Петербурге в матче за третье место. Англичане завоевывали медали чемпионатов мира однажды, когда в 1966 году стали победителями домашнего турнира. Бельгийцы ни разу в своей истории до наград первенств планеты не добирались. Лучшим достижением команды является четвертое место чемпионата мира 1986 года в Мексике.

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Сборные Англии и Бельгии встречались в последнем туре группового этапа чемпионата мира в России. Тогда обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф, и игровое время получили футболисты, редко появляющиеся на поле. Победу в том матче одержали бельгийцы со счетом 1:0. Перед предстоящим матчем главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил о том, что выставит на игру лучших футболистов, а его коллега Гарет Саутгейт не исключил ротацию состава.

"Настрой у всех ребят боевой, каждый хочет играть в предстоящем матче. Не обязательно будет основной состав, изменения возможны. Будем смотреть на физическое состояние игроков", - рассказал Саутгейт.

"Все, кто выйдет на поле, должны быть в лучшей форме. Мы хотим победить, показать наилучший результат, поэтому постараемся выпустить лучший состав на поле", - отметил Мартинес.

Обе команды настроены на победу в матче. "У нас есть одна цель - мы хотим быть на третьем месте, поэтому серьезно подходим к игре. Мы делаем это для болельщиков всей страны, но это важно и для нас самих", - подчеркнул полузащитник сборной Бельгии, бывший футболист "Зенита" Аксель Витсель.

"У нас есть шанс выиграть медаль, это достижение ранее покорялось английской команде только однажды. Нам будет тяжело психологически в матче за третье место, ведь мы были в 20 минутах от финала. Но у всех ребят есть желание закончить турнир на мажорной ноте, победой", - отметил Саутгейт.

Россияне выиграли Суперкубок легенд

Во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве завершился Суперкубок легенд, который стартовал 10 июля. В финальном матче сборная России переиграла команду Италии со счетом 7:6. Встречу посетил Инфантино и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

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Третье место заняла команда Португалии, переигравшая сборную Звезд мирового футбола со счетом 6:5. В матче за пятое место немцы оказались сильнее американцев (12:9). Седьмое место заняли французы, обыграв китайцев со счетом 6:3. Лучшим игроком турнира был признан итальянец Франческо Тотти.

Футбольный турнир на Красной площади прошел и среди журналистов, освещающих матчи чемпионата мира. Всего на соревнования заявились более 80 человек, которые были разделены на несколько команд. Они сыграли по одному матчу, специальный корреспондент ТАСС отметился четырьмя голами, а его команда одержала победу со счетом 8:4.

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