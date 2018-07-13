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14 июля, 00:20
Что ждет гостей ЧМ-2018 в городах-организаторах 14 июля
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Болельщики смогут послушать концерт в средневековом замке и лично поблагодарить волонтеров турнира за работу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Увидеть Солнце и Луну через телескоп в крепости XIV века, послушать концерт в окружении стен средневекового замка и лично поблагодарить волонтеров за проделанную работу смогут гости чемпионата мира по футболу в субботу. Подробнее о культурной программе для болельщиков в городах-организаторах турнира 14 июля, в предпоследний день первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, - в материале ТАСС.

Латиноамериканская музыка и путешествие в прошлое

"Санкт-Петербургский государственный театр "Мюзик-Холл" уже в четвертый раз представит публике общедоступный летний проект "Leto. Классика в Александровском парке", который впервые с большим успехом прошел летом 2015 года", - отметили организаторы.

Планируется, что в популярном среди горожан Александровском парке на Петроградской стороне прозвучат шедевры мировой классики в исполнении Камерного оркестра театра "Северная Симфониетта". В программе концерта под названием "Вечер в латинском квартале" - произведения аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, бразильца Эйтора Вила-Лобоса и британца Малкольма Арнольда.

Тех же, кто захочет выехать за пределы Петербурга, приглашают посетить фестивальные выходные в древнерусской крепости Орешек, расположенной на одноименном острове у истока Невы из Ладожского озера и в этом году отмечающей 695 лет со дня основания.

Организаторы подготовили военно-историческое представление с участием зрителей и детский квест, посвященный периоду Великой Отечественной войны. Гостей события ожидают выступления фолк-рок групп и кукольного театра, а также хороводно-игровая программа. Также посетителям предложат понаблюдать через телескопы на Солнце и Луну и даже сделать "астроселфи".

"Пер Гюнт" в замке

Гостям Калининграда в субботу предложат экскурсию в орденский замок Шаакен, первое упоминание о котором относится к 1270 году. Музейно-исторический комплекс находится в Гурьевском районе области. Он практически не пострадал в годы Второй мировой войны и открыт для посещений.

14 июля посетителей ждет экскурсия по замку и уникальное вечернее театрализованное музыкальное представление на открытой площадке замка в окружении средневековых стен. Артисты Калининградского театра пластики "Шкаff" в сопровождении Калининградского симфонического оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств России Аркадия Фельдмана представят постановку по мотивам пьесы Генриха Ибсена на музыку Эдварда Грига "Пер Гюнт", сообщили в региональном центре туризма.

В калининградской фан-зоне ЧМ-2018, рассчитанной на 15 тыс. зрителей, состоится трансляция матча чемпионата за третье место Бельгия - Англия. Запланированы также выступления музыкальных коллективов Helloday, Rain day, "Паровоз" и Trubetskoy.

Чествование волонтеров и концерты в фан-зонах

В предпоследний день чемпионата мира по футболу на площадке фестиваля болельщиков в Саранске пройдет чествование волонтеров, которые работали в фан-зоне, сообщила журналистам руководитель фестиваля Анастасия Гришнева. 14 июля фан-зона превратится в футбольное поле, на котором волонтеры сыграют матч гигантскими мячами, уточнили ТАСС в городской дирекции по подготовке и проведению ЧМ.

В Казани на площадке фан-феста перед трансляцией матча пройдет небольшой концерт группы "Мураками". После игры в рамках "Музыкального фан-феста" перед любителями футбола и качественного современного джаза выступят группы "Артем Айвазян Band" (Москва), E-Quality Quartet & Gregory Rivkin (Россия - Израиль) и коллектив из Петербурга во главе с Билли Новиком.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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