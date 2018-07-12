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14 июля, 00:04
Сборные Бельгии и Англии сыграют в матче за третье место на чемпионате мира по футболу
Футболисты сборной Бельгии
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Команды уже встречались на нынешнем турнире - на групповой стадии, тогда бельгийцы победили со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Сборные Бельгии и Англии сыграют в субботу на стадионе "Санкт-Петербург" в матче за третье место чемпионата мира по футболу. Бельгийцы в случае успеха покажут лучший результат в своей истории, английская же команда в предыдущий раз играла в "бронзовом" матче в 1990 году, уступив итальянцам.

Команды уже встречались на нынешнем турнире - на групповой стадии, тогда "Красные дьяволы" из Бельгии победили со счетом 1:0, заняв первое место. Игра 28 июня в Калининграде уже не имела особого турнирного значения, и наставники команд Роберто Мартинес и Гарет Саутгейт выставили резервные составы. Решающий мяч забил Аднан Янузай, который в составе сборной Бельгии на поле больше не появлялся. В итоге обе сборные сумели добраться до полуфинала, где уступили командам Франции (0:1) и Хорватии (1:2 - в дополнительное время).

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Бельгийцы и англичане перед началом чемпионата мира не назывались претендентами на золотые медали, однако по ходу турнира уверенно продвигались по турнирной сетке, показав свои лучшие результаты за несколько десятилетий. Чемпион мира 1966 года сборная Англии в предыдущий раз играла в полуфинале 28 лет назад, бельгийцы же в 1986 году стали четвертыми, и нынешняя команда уже повторила это достижение.

После победы над сборной Бразилии в четвертьфинале (2:1) бельгийцев уже причислили к фаворитам, но против команды Франции они сделать ничего не смогли. Атака сборной Бельгии не сумела нанести урон своим южным соседям, впервые на турнире оставшись без забитых мячей.

Роберто Мартинес заявил, что его команда хочет победить, потому играть будет сильнейший состав. "Все, кто выйдет на поле, должны быть в лучшей форме", - заявил испанский специалист, которому накануне исполнилось 45 лет.

Лукаку против Кейна

Сборная Англии имела прекрасные шансы на выход в финал - во втором тайме матча с хорватами она выигрывала со счетом 1:0, однако затем соперник переломил ситуацию и забил два гола. Вновь не лучшим образом сыграл капитан англичан Гарри Кейн, который с шестью голами продолжает лидировать в споре бомбардиров турнира. Догнать его может бельгиец Ромелу Лукаку, у которого четыре гола, забитые в двух стартовых матчах турнира.

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"У нас очень талантливая команда. Но ей нельзя останавливаться в развитии, и мы будем продолжать прогрессировать, - сказал Саутгейт. - Теперь мне надо думать о том, как стать еще сильнее и скрыть наши слабые места".

"Нам будет тяжело психологически в матче за третье место, ведь мы были в 20 минутах от финала. Но у всех ребят есть желание закончить турнир на мажорной ноте, победой, - добавил главный тренер сборной Англии. - У нас есть шанс выиграть медаль, это достижение ранее покорялось английской команде только однажды".

Матч за третье место на крупных турнирах является утешительным, и обе команды, добравшись до полуфинала, рассчитывали на большее. У бельгийской сборной, где выросло талантливое поколение во главе с Эденом Азаром, не исключено, следующего шанса долго не представится. Англичане более молоды, именно опыта им не хватило во встрече с хорватами, но на родине футбола достижение нынешней команды считают большим успехом, учитывая, что предыдущие поколения звезд уровня Дэвида Бекхэма, Уэйна Руни или Фрэнка Лэмпарда до полуфинала так и не добрались.

Поколению Гаскойна бронза не досталась

В 1990 году сборная Англии во главе с тренером Бобби Робсоном встретилась с бельгийцами в 1/8 финала и победила в дополнительное время - 1:0, отличился Дэвид Платт. В итоге англичане добрались до серии пенальти в полуфинале, где уступили команде ФРГ, а в матче за третье место сборная Англии уступила хозяевам из Италии - 1:2. На турнире 1990 года у команды появились молодые лидеры в полузащите - Платт и Пол Гаскойн, однако повторить успех это поколение не сумело, на следующий чемпионат мира даже не отобравшись.

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Нынешнюю команду Гарета Саутгейта на родине готовились встречать парадом, как это случилось в 1990 году, когда англичан встречали в аэропорту порядка 200 тыс. человек. Что было не удивительно - команда не играла в полуфинале 24 года, с "золотого" 1966 года. На сей раз промежуток оказался еще большим, тем не менее Саутгейт выступил против парада, хотя о его целесообразности заявила даже премьер- министр Тереза Мэй.

Сборные Бельгии и Англии сыграли между собой 22 матча, в которых подавляющее преимущество у англичан - 15 побед при двух поражениях. Три встречи прошли на чемпионатах мира - помимо недавней игры в Калининграде и матча 1/8 финала в 1990 году в итальянской Болонье, команды встретились на групповой стадии в 1954 году в швейцарском Базеле - 4:4. По регламенту тех лет, в случае ничьей в основное время назначалось дополнительное время, где команды обменялись голами. Бельгийцы в итоге остались в группе последними, англичане же заняли первое место, но в 1/4 финала уступили команде Уругвая - 2:4.

Матч сборных Бельгии и Англии пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 17:00 мск. Главным арбитром назначен Алиреза Фагани из Ирана.

В финальной встрече чемпионата мира в воскресенье на московской арене "Лужники" сыграют команды Франции и Хорватии.

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