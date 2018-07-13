Звезды мировой оперы споют в Большом театре в честь завершения ЧМ по футболу

Среди них - Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и Жан-Грек Белобо

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Звезды мировой оперы примут участие в гала-концерте, который состоится в субботу на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Он посвящен завершению чемпионата мира по футболу, сообщил ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, президент России Владимир Путин посетит 14 июля Государственный академический Большой театр, где накануне финала чемпионата мира по футболу 2018 пройдет гала-концерт звезд мировой оперы. На праздничный вечер приглашены главы и члены иностранных делегаций, прибывших в Москву на финальный матч главного футбольного турнира планеты, президент и члены совета ФИФА, президенты футбольных ассоциаций, легенды футбола, губернаторы регионов России, принимающих матчи турнира, а также гости чемпионата мира 2018.

Что касается самого концерта, то, как ранее рассказал ТАСС гендиректор ГАБТ, "идею проведения этого концерта предложил известный европейский оперный режиссер и продюсер Ханс-Йоахим Фрай, который является основателем и бессменным художественным руководителем знаменитого Дрезденского оперного бала". По словам Урина, "поначалу предполагалось устроить оперный бал в Большом театре, но потом решили, что это будет концерт звезд мировой оперы, посвященный важнейшему событию, проходящему сейчас в России, - чемпионату мира по футболу".

Урин назвал участников концерта, в числе которых Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, а также итальянский певец Фабио Сартори, бас-баритон из Африки Жак-Грек Белобо и российский бас Дмитрий Ульянов. В их исполнении прозвучит популярная оперная музыка.

В концерте также примут участие артисты балета, солисты оперы, хор и оркестр Большого театра. За пультом будет музыкальный руководитель и главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев. Режиссером концерта стал Ханс-Йоахим Фрай. Сценографическое оформление выполнил Зиновий Марголин, художник по костюмам - Елена Зайцева, художник по свету - Дамир Исмагилов.

Трансляцию гала-концерта звезд мировой оперы из Большого театра 14 июля будет вести Первый канал, начало трансляции в 23:00 мск.