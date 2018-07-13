Путин проведет встречи с президентами Палестины, Габона, Судана и Молдавии

Лидеры зарубежных стран приедут в Россию на финальный матч ЧМ-2018

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет в Москве встречи с президентами Палестины, Габона, Судана и Молдавии. Как сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков, в эти выходные у Путина запланирован целый ряд контактов с лидерами зарубежных стран, приезжающими в Россию на финальный матч ЧМ-2018, который пройдет 15 июля в "Лужниках".

Первой на 14 июля у Путина запланирована беседа с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который ранее в этом году уже посещал РФ - в феврале. "[Тогда] состоялась продолжительная беседа, и мы сейчас продолжим обсуждение ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Ушаков, отметив, что обсуждение пойдет в том числе в контексте переноса посольства США в Израиле в Иерусалим. Также на переговорах будет обсуждаться двусторонние проекты и другие темы. Ранее на этой неделе - 11 июля - Путин проводил в Москве переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Аббас прибыл в российскую столицу в пятницу и пробудет в Москве до понедельника, в воскресенье он планирует посетить финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Хорватии. Как ранее сообщил ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, президент Государства Палестина рассчитывает обсудить на встрече в субботу со своим российским коллегой запуск ближневосточного мирного процесса и создание нового многостороннего механизма палестино-израильского урегулирования.

Также в субботу Путин встретится с президентом Габона Али Бонго Ондимба. Ушаков отметил, что с этой страной у РФ в октябре будет отмечаться 45-летие установления дипотношений, есть неплохие заделы для развития сотрудничества, в том числе в нефтедобывающей сфере. В тот же день российский лидер встретится с президентом Судана Омаром Баширом. В целом, как отметил представитель Кремля, чемпионат мира по футболу в РФ представил возможность президенту встретится со многими африканскими лидерами, что скажется на дальнейшем развитии сотрудничества России как с отдельными этими странами, так и с Африкой в целом.

В субботу Путин проведет встречу также с президентом Молдавии Игорем Додоном - будут обсуждаться российско-молдавские отношения, ситуация в Молдавии, ситуация в Приднестровье и др., сказал Ушаков.

Вечером 14 июля президент РФ посетит гала-концерт в Большом театре, приуроченный к завершению ЧМ-2018. В воскресенье, 15 июля, до начала финального матча ЧМ-2018 в "Лужниках" у Путина запланирован еще целый ряд двусторонних контактов - с лидерами Венгрии, Катара, Франции и Хорватии, а также с главой МОК.