историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
13 июля, 23:48
Вечер памяти венгерского футболиста Пушкаша прошел в Москве
Ференц Пушкаш
© AP/MTI, Imre Foeldi
Ближайшие матчи
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
БельгияАнглия
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияХорватия
расписание всех игр
Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, комментируя карьеру Пушкаша в мадридском "Реале", отметил тандем венгерского нападающего и форварда Альфредо Ди Стефано

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вечер, посвященный памяти игрока сборной Венгрии и мадридского "Реала" Ференца Пушкаша, прошел в музее мирового футбола ФИФА в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие было организовано Венгерским культурным центром в Москве, Венгерским футбольным союзом (ВФС) и Международным фондом Пушкаша. В рамках мероприятия зрителям был показан отрывок из документального фильма о жизни знаменитого футболиста и представлено издание биографии Пушкаша на четырех языках. Кроме того, посетителям музея была представлена копия премии ФИФА имени Пушкаша, которая присуждается футболисту, забившему самый красивый гол года.

В мероприятии приняли участие официальный посол венгерской футбольной традиции и наследия Пушкаша Дьёрдь Сёллёши, председатель фонда памяти Пушкаша Шандор Варга, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, вдова вратаря сборной СССР Льва Яшина - Валентина, а также представители ФИФА и ВФС.

Яшина, вспоминая рассказы своего супруга, отметила, что Пушкаш всегда был не только лучшим другом ее мужа, но и другом семьи. "Лев был знаком с Пушкашем с 1954 года и был одним из его лучших друзей. Они часто были соперниками в матчах, а после каждой игры обнимались и обменивались теплыми словами", - сказала Яшина.

"Муж часто любил рассказывать историю, когда он приехал в Испанию на чемпионат мира в 1982 году, зная о перенесенном инфаркте перед мундиалем, а врач накануне поездки разрешил ему выпить немного коньяка для расширения сосудов. Когда Яшин прибыл в Мадрид, от духоты сердце дало о себе знать, возле стадиона Лев встретил Пушкаша и заявил, что ему срочно нужно выпить немного коньяка. Ференц посадил его в машину и повез в ближайший бар, но там не оказалось выпивки, тогда они поехали во второй, но повторилась та же история. Когда они приехали в третий бар, Пушкаш сказал, что разнесет его, если им не нальют рюмочку, им тут же принесли коньяк, мужу полегчало, Лев часто любил говорить, что Ференц спас ему жизнь", - рассказала Валентина Яшина.

Простой работяга из Венгрии

Никита Симонян, комментируя карьеру Пушкаша в мадридском "Реале", отметил тандем венгерского нападающего и форварда Альфредо Ди Стефано.

"В мадридском "Реале" у Пушкаша и Ди Стефано было не просто взаимопонимание, но и теплые человеческие взаимоотношения. Они были друзьями на поле и понимали друг друга с полуслова. Ференц был сам по себе простой человек, легкий в общении, когда я с ним общался, то для разговора темы находились сами собой", - сказал 91-летний Симонян.

Пушкаш был признан лучшим игроком чемпионата мира 1954 года, на котором венгры проиграли в финале команде ФРГ (2:3). На чемпионате мира 2018 года в России португалец Криштиану Роналду побил рекорд Пушкаша и стал лучшим снайпером европейских сборных всех времен. На его счету 85 голов в 152 матчах, у венгерского футболиста - 84 гола в 85 играх.

Ференц Пушкаш скончался 17 ноября 2006 года на 80-м году жизни.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Инфантино назвал ЧМ в России лучшим в истории, хорваты и французы готовятся к матчу жизни
14 июля, 00:48
Что ждет гостей ЧМ-2018 в городах-организаторах 14 июля
14 июля, 00:20
Сборные Бельгии и Англии сыграют в матче за третье место на чемпионате мира по футболу
14 июля, 00:04
Вечер памяти венгерского футболиста Пушкаша прошел в Москве
13 июля, 23:48
Два травмированных футболиста сборной Франции посетят финал ЧМ в составе делегации Макрона
13 июля, 21:32
ФИФА выплатит "Локомотиву" €1,7 млн за участие игроков клуба в чемпионате мира
13 июля, 21:11
Мендьета не удивился успешной игре Черышева в составе сборной России на ЧМ-2018
13 июля, 20:55
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White