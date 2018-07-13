Вечер памяти венгерского футболиста Пушкаша прошел в Москве

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, комментируя карьеру Пушкаша в мадридском "Реале", отметил тандем венгерского нападающего и форварда Альфредо Ди Стефано

Мероприятие было организовано Венгерским культурным центром в Москве, Венгерским футбольным союзом (ВФС) и Международным фондом Пушкаша. В рамках мероприятия зрителям был показан отрывок из документального фильма о жизни знаменитого футболиста и представлено издание биографии Пушкаша на четырех языках. Кроме того, посетителям музея была представлена копия премии ФИФА имени Пушкаша, которая присуждается футболисту, забившему самый красивый гол года.

В мероприятии приняли участие официальный посол венгерской футбольной традиции и наследия Пушкаша Дьёрдь Сёллёши, председатель фонда памяти Пушкаша Шандор Варга, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, вдова вратаря сборной СССР Льва Яшина - Валентина, а также представители ФИФА и ВФС.

Яшина, вспоминая рассказы своего супруга, отметила, что Пушкаш всегда был не только лучшим другом ее мужа, но и другом семьи. "Лев был знаком с Пушкашем с 1954 года и был одним из его лучших друзей. Они часто были соперниками в матчах, а после каждой игры обнимались и обменивались теплыми словами", - сказала Яшина.

"Муж часто любил рассказывать историю, когда он приехал в Испанию на чемпионат мира в 1982 году, зная о перенесенном инфаркте перед мундиалем, а врач накануне поездки разрешил ему выпить немного коньяка для расширения сосудов. Когда Яшин прибыл в Мадрид, от духоты сердце дало о себе знать, возле стадиона Лев встретил Пушкаша и заявил, что ему срочно нужно выпить немного коньяка. Ференц посадил его в машину и повез в ближайший бар, но там не оказалось выпивки, тогда они поехали во второй, но повторилась та же история. Когда они приехали в третий бар, Пушкаш сказал, что разнесет его, если им не нальют рюмочку, им тут же принесли коньяк, мужу полегчало, Лев часто любил говорить, что Ференц спас ему жизнь", - рассказала Валентина Яшина.

Простой работяга из Венгрии

Никита Симонян, комментируя карьеру Пушкаша в мадридском "Реале", отметил тандем венгерского нападающего и форварда Альфредо Ди Стефано.