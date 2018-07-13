Литманен: сборная России обрела уверенность в собственных силах по ходу ЧМ-2018

Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, что стало лучшим результатом для команды в новейшей истории выступлений на мировых первенствах

Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, что стало лучшим результатом для команды в новейшей истории выступлений на мировых первенствах. На групповом этапе россияне обыграли команды Саудовской Аравии (5:0), Египта (3:1) и уступили уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России одержала победу над испанцами (1:1, 4:3 - по пенальти), после чего в четвертьфинале проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти).

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российские футболисты добились успеха на чемпионате мира благодаря уверенности в собственных силах и технической оснащенности. Такое мнение журналистам высказал рекордсмен сборной Финляндии по количеству сыгранных матчей и забитых голов Яри Литманен.

"На чемпионате мира в России все проходит хорошо, но я не могу вспомнить турнир, который получал бы негативные оценки, - сказал Литманен. - Результат российских футболистов меня не удивил, они хорошо подкованы технически. Надо признать, что группа сборной России была не самой сильной, а первые матчи получились несложными. Российские футболисты начали себя чувствовать уверенней, а в матче с испанцами они думали только о результате и сыграли так, чтобы его добиться".

"Не стал бы говорить, что пенальти являются лотереей, здесь важны качества вратаря и бьющих игроков. Хорваты выиграли две серии пенальти, это показатель качества. Помню, как десять лет назад сборная Хорватии проиграла по пенальти (на Евро-2008 в четвертьфинале сборной Турции со счетом 1:3 - прим. ТАСС), когда Лука Модрич и Иван Ракитич не реализовали свои удары. Сейчас эти футболисты стали более опытными и подготовленными", - добавил Литманен.

Бывший нападающий голландского "Аякса", испанской "Барселоны" и английского "Ливерпуля" отметил, что российские футболисты обладают необходимыми показателями для игры в сильнейших национальных лигах. "Не так важно говорить о том, кто должен уехать заграницу. Юрий Жирков уже играл в [английском] "Челси", например. Сейчас российские футболисты также обладают необходимыми качествами для игры в сильных зарубежных чемпионатах", - заключил Литманен.

Чемпионат мира закончится 15 июля. В финале мирового первенства, который пройдет на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 18:00 мск, сыграют команды Хорватии и Франции. Днем ранее в матче за третье место в Санкт-Петербурге встретятся сборные Англии и Бельгии, начало - 17:00 мск.