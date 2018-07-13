Два травмированных футболиста сборной Франции посетят финал ЧМ в составе делегации Макрона

Димитри Пайет и Лоран Косельни не были включены в состав национальной команды из-за полученных перед турниром травм

ТАСС, 13 июля. Футболисты сборной Франции Димитри Пайет и Лоран Косельни посетят финал чемпионата мира в "Лужниках" в составе делегации президента республики Эмманюэля Макрона. Об этом в пятницу сообщила газета "Паризьен".

Футболисты не были включены в состав национальной команды из-за полученных перед турниром травм.

Ранее сообщалось, что Макрон прибудет в воскресенье в Москву вместе с супругой, чтобы поддержать национальную сборную в финале чемпионата мира с командой Хорватии.

Решающая встреча пройдет на стадионе "Лужники", игра начнется в 18:00 мск.