ФИФА выплатит "Локомотиву" €1,7 млн за участие игроков клуба в чемпионате мира

Самую большую компенсацию получит "Манчестер Сити" - €4,4 млн

ТАСС, 13 июля. Московский "Локомотив" получит от Международной федерации футбола (ФИФА) €1,7 млн в качестве компенсации за то, что игроки команды выступили на чемпионате мира в России. Соответствующий рейтинг составила PR-агентство Tonka Communications.

ФИФА выплачивает клубам, чьи игроки приезжают на чемпионат мира, денежную компенсацию за риски, с которыми сталкиваются футболисты на турнире. Например, полученная на чемпионате травма может привести к тому, что игрок пропустит предстоящий сезон. Всего ФИФА выплачивает более €180 млн различным клубам. При этом не имеет значения, сыграл ли футболист на турнире или нет.