Мендьета не удивился успешной игре Черышева в составе сборной России на ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной Испании также отметил защитника российской команды Марио Фернандеса

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, что является высшим достижением команды на мировых первенствах в новейшей истории. Черышев забил четыре гола в пяти матчах и стал лучшим бомбардиром турнира среди российских футболистов. 27-летний полузащитник на протяжении всей карьеры выступает в Испании, в том числе играл в "Валенсии", за которую около десяти лет выступал Мендьета.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета назвал Дениса Черышева одним из лучших футболистов команды России. Об этом Мендьета сообщил журналистам, отметив, что он не был удивлен успешной игре россиянина на чемпионате мира.

"Игра Черышева на чемпионате мира не стала сюрпризом для меня, потому что я видел его каждую неделю в Испании, он очень качественный футболист. Два гола в первом матче (против сборной Саудовской Аравии - прим. ТАСС) добавили ему уверенности, он стал спокойнее. Денис один из лучших игроков сборной России на этом чемпионате, но у россиян есть еще три-четыре футболиста, которые могут помочь команде закрепиться на этом уровне", - сказал Мендьета.

По сообщениям некоторых СМИ, "Валенсию" заинтересовал другой футболист сборной России - защитник Марио Фернандес. 27-летний игрок обороны принял участие в пяти матчах ЧМ-2018, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

"Это было бы хорошо для обеих сторон. Я убежден, что Фернандес - очень хороший футболист. Для него было бы полезно попробовать свои силы в "Валенсии", тем более команда также выступает в Лиге чемпионов", - заключил 44-летний Мендьета.