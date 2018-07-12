Мендьета: Россия организовала комфортный для футболистов и болельщиков чемпионат мира

Бывший игрок сборной Испании отметил хорошую игру российской команды на домашнем турнире

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира в России организован успешно и является комфортным для болельщиков и футболистов. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета.

"Я не был на многих чемпионатах мира, но, определенно, Россия успешно организовала этот турнир. Все болельщики очень счастливы, для них здесь все удобно - логистика, транспорт, чистота городов. Так же комфорт и безопасность ощущают игроки, в том числе на стадионах. Российское правительство можно только поздравить с таким проведением чемпионата мира", - сказал Мендьета.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, это стало высшим достижением команды на мировых первенствах в новейшей истории.

"Конечно, я думаю, что футболисты счастливы, все-таки россияне являются хозяевами этого турнира. Хорошее выступление очень важно для домашней сборной, и российская команда действительно провела впечатляющий чемпионат. Люди определенно были счастливы и на стадионах, и на улицах. В сборной России собраны хорошие игроки, к тому же для них было важно доверие домашней публики", - заключил Мендьета.