Посол ФИФА: проведение ЧМ в Москве стало идеальным кейсом для будущих городов чемпионата

Виктория Лопырева подчеркнула, что столице удалось достичь таких результатов во многом благодаря действующему мэру Москвы Сергею Собянину

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Организация чемпионата мира по футболу в Москве стала идеальным примером для проведения следующих международных соревнований в других городах мира. Об этом сообщила посол чемпионата мира по футболу 2018 Виктория Лопырева во время своей фан-встречи в парке "Зарядье".

"Буквально вчера вела диалог с представителями Катара, где через четыре года пройдет чемпионат мира по футболу, и то, что произошло в Москве - это беспрецедентно, это идеальный кейс для того, чтобы показать как город должен принимать мировое событие. Все организовано на высочайшем уровне, все об этом говорят", - сказала Лопырева.

Ранее генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года (глава оргкомитета турнира) Хасан аль-Тавади сообщил ТАСС, что Катар учтет опыт России при разработке программы гостеприимства на чемпионате мира по футболу 2022 года.

Лопырева подчеркнула, что столице удалось достичь таких результатов во многом благодаря действующему мэру Москвы Сергею Собянину. "Здесь заслуги Сергея Семеновича [Собянина] настолько очевидны, настолько Москва преобразилась, стала красивая, цветущая, современная. Все гости, с кем я общалась, сказали, что они просто влюблены в этот город", - добавила посол.

Матчи ЧМ-2018 проходят с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.