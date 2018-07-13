Дворкович: болельщики должны дать оценку организации чемпионата мира по футболу в России

Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал турнир в России лучшим в истории

"Мы работали вместе одной командой с коллегами из ФИФА, достигли к этому моменту результата. Мне тоже кажется, что турнир хороший, но оценку лучше дать тем, кто видит это со стороны - болельщикам. Мы старались делать все возможное, чтобы комфортно, безопасно и радостно смотреть футбол и больше не думать ни о чем, - сказал Дворкович. - Мне кажется, это удалось, я рад, что нашему коллеге и партнеру Джанни Инфантино тоже понравилось".

"Мы тоже подведем итоги в рамках оргкомитета, президент, я уверен, это сделает. Себе оценку ставить я не привык, а моей команде я бы поставил пятерку, а может и пятерку с плюсом. Пусть мне оценку поставят те, кто должен это сделать", - добавил он.

Чемпионат мира завершится 15 июля.