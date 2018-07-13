Дворкович ожидает интересной и бескомпромиссной борьбы в финале чемпионата мира по футболу

В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии

В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии. Матч состоится в воскресенье на московском стадионе "Лужники", начало - 18:00 мск.

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Финал чемпионата мира по футболу станет интересным матчем и будет наполнен бескомпромиссной борьбой. Такое мнение журналистам высказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Дворкович: болельщики должны дать оценку организации чемпионата мира по футболу в России

"Я ожидаю очень интересный матч. Этот турнир, кроме игры [третьего тура группового этапа] Франция - Дания (0:0), отличается абсолютной бескомпромиссностью и борьбой. Уверен, финал будет таким же, хорваты не дадут скучно играть сборной Франции второй раз", - сказал Дворкович.

"Моя симпатия в матче на стороне организаторов", - с улыбкой добавил он.

Матч за бронзовые медали чемпионата мира состоится в субботу в Санкт-Петербурге. В нем встретятся команды Бельгии и Англии, игра начнется в 17:00 мск.