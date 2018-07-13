Тренер: сборная Бельгии будет играть в матче ЧМ против англичан своим лучшим составом

Встреча пройдет 14 июля на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 17:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу будет играть в матче за третье место на чемпионате мира против команды Англии своим лучшим составом. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес.

"Все, кто выйдет на поле, должны быть в лучшей форме. Мы хотим победить, показать наилучший результат, поэтому постараемся выпустить лучший состав на поле", - сказал Мартинес.

По его словам, важную роль может сыграть бельгийский полузащитник Эден Азар. "Это один из наиболее полноценных и разносторонних игроков, легко говорить, что он может сделать на поле - это один из лучших игроков в игре один на один. И могу сказать то, чего многие не знают - он замечательный человек, никогда не опускает планку, всегда играет на победу и вокруг него всегда можно строить побеждающий проект", - отметил тренер.

В пятницу Мартинесу исполнилось 45 лет. "Подарок может быть только один - нужно победить. Мы прибыли сюда 13 июня, и это было невероятно. Каждый болельщик в Бельгии заслуживает вкуса победы, мы хотим этого добиться", - заключил Мартинес.

Сборная Бельгии может добиться лучшего результата на чемпионатах мира в своей истории. Ранее бельгийцы только один раз занимали четвертое место - в 1986 году.