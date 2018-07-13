Тренер сборной Бельгии заявил, что не ждет сюрпризов от англичан в матче за бронзу ЧМ

Соперники встречались между собой на групповом этапе турнира, тогда бельгийцы оказались сильнее со счетом 1:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес не ждет сюрпризов от команды Англии в матче за бронзу чемпионата мира. Об этом он заявил на пресс-конференции. Матч за третье место пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля. Соперники встречались между собой на групповом этапе турнира, тогда бельгийцы оказались сильнее со счетом 1:0.

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