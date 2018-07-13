Тренер сборной Бельгии заявил, что не ждет сюрпризов от англичан в матче за бронзу ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес не ждет сюрпризов от команды Англии в матче за бронзу чемпионата мира. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Матч за третье место пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля. Соперники встречались между собой на групповом этапе турнира, тогда бельгийцы оказались сильнее со счетом 1:0.
"Тактически игра будет такой же, - считает Мартинес. - Никаких секретов у нас нет, мы видим быстрых игроков у сборной Англии - Рахима Стерлинга, Деле Алли и других. Мы должны использоваться все аспекты и не пропустить. Их схема прекрасно работает, но не думаю, что будут сюрпризы".
"Ясно, кто мы, как хотим играть, - продолжил специалист. - Бельгийский футбол сильный, этим мы хотим вдохновить следующие поколения. Мы - команда, которая хочет показывать комбинационную игру, играть динамично, мы хотим побеждать. Для нас важно завтра сыграть типично, по- бельгийски".
Чемпионат мира завершится 15 июля. Финальная игра турнира между сборными Франции и Хорватии пройдет на московском стадионе "Лужники" (начало - 18:00 мск).