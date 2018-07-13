Бельгийский футболист Витсель назвал идеальной организацию чемпионата мира в России

Игрок сравнил чемпионат мира в России с предыдущим турниром, который прошел в Бразилии

Матч за третье место между сборными Англии и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля. Витсель, ранее игравший за петербургский "Зенит", сейчас выступает за китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель назвал идеальными условия, в которых проходит чемпионат мира по футболу в России. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Стадион здесь [в Санкт-Петербурге] великолепен. У меня не было возможности здесь поиграть за "Зенит", потому что я ушел раньше, чем его построили. Все стадионы, на которых мы играли, были фантастическими, но этот самый великолепный", - считает Витсель.

Витсель сравнил чемпионат мира в России с предыдущим турниром, который прошел в Бразилии. "Чемпионат был очень хорошо подготовлен, если говорить о стадионах, гостиницах. Я был в Бразилии на чемпионате мира, поэтому могу сравнивать. Этот турнир был лучше, чем в Бразилии, здесь для меня все было идеальным", - отметил бельгиец.

"У нас был правильный маршрут, но после чемпионата мира нужно сделать выводы. Когда доходишь до полуфинала, все становится равным. Сейчас надо думать о завтрашней игре, где мы можем добиться нужного результата", - заключил Витсель.

Финальная игра турнира между сборными Франции и Хорватии пройдет на московском стадионе "Лужники" 15 июля (начало - 18:00 мск).