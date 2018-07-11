Витсель: футболистам сборной Бельгии важно победить англичан в матче за третье место ЧМ

В полуфинальном матче бельгийцы уступили французам со счетом 0:1

Матч за третье место пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля. В полуфинальном матче бельгийцы также в Санкт-Петербурге уступили французам со счетом 0:1.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Сборной Бельгии важно победить команду Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу не только ради страны, но и для самой себя. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник бельгийцев Аксель Витсель.

"Я бы предпочел не возвращаться сюда, но так получилось. У нас есть одна цель - мы хотим быть на третьем месте, поэтому серьезно подходим к игре. Мы делаем это для болельщиков, всей страны, но это важно и для нас самих", - отметил Витсель.

"Не каждый день можно бороться за третье место на чемпионате мира, - продолжил бельгийский футболист. - Последняя ночь была тяжелая, но семьи нам помогли, ведь было тяжело восстановиться от такого матча. Сейчас все настроены на матч".

Витсель, ранее игравший за петербургский "Зенит", сейчас выступает за китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". "У нас есть команда, в которой очень много замечательных игроков. На протяжении всего чемпионата мира я не думал о себе, как о футболисте, играющем в Китае. Здесь забываешь о своем клубе, важно отдать все силы в игре за сборную", - заключил полузащитник.

Чемпионат мира завершится 15 июля. Финальная игра турнира между сборными Франции и Хорватии пройдет на московских "Лужниках".