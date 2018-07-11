историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
13 июля, 19:36
Витсель: футболистам сборной Бельгии важно победить англичан в матче за третье место ЧМ
Аксель Витсель
© Станислав Красильников/ТАСС
Ближайшие матчи
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
БельгияАнглия
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияХорватия
расписание всех игр
В полуфинальном матче бельгийцы уступили французам со счетом 0:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Сборной Бельгии важно победить команду Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу не только ради страны, но и для самой себя. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник бельгийцев Аксель Витсель.

Матч за третье место пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля. В полуфинальном матче бельгийцы также в Санкт-Петербурге уступили французам со счетом 0:1.

Смотрите также
Витсель: игра французов от обороны не дала бельгийцам реализовать стартовое преимущество

"Я бы предпочел не возвращаться сюда, но так получилось. У нас есть одна цель - мы хотим быть на третьем месте, поэтому серьезно подходим к игре. Мы делаем это для болельщиков, всей страны, но это важно и для нас самих", - отметил Витсель.

"Не каждый день можно бороться за третье место на чемпионате мира, - продолжил бельгийский футболист. - Последняя ночь была тяжелая, но семьи нам помогли, ведь было тяжело восстановиться от такого матча. Сейчас все настроены на матч".

Витсель, ранее игравший за петербургский "Зенит", сейчас выступает за китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". "У нас есть команда, в которой очень много замечательных игроков. На протяжении всего чемпионата мира я не думал о себе, как о футболисте, играющем в Китае. Здесь забываешь о своем клубе, важно отдать все силы в игре за сборную", - заключил полузащитник.

Чемпионат мира завершится 15 июля. Финальная игра турнира между сборными Франции и Хорватии пройдет на московских "Лужниках".

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Мендьета: Россия организовала комфортный для футболистов и болельщиков чемпионат мира
13 июля, 20:47
Дворкович: болельщики должны дать оценку организации чемпионата мира по футболу в России
13 июля, 20:14
Дворкович ожидает интересной и бескомпромиссной борьбы в финале чемпионата мира по футболу
13 июля, 20:10
Тренер: сборная Бельгии будет играть в матче ЧМ против англичан своим лучшим составом
13 июля, 20:02
Тренер сборной Бельгии заявил, что не ждет сюрпризов от англичан в матче за бронзу ЧМ
13 июля, 20:01
Бельгийский футболист Витсель назвал идеальной организацию чемпионата мира в России
13 июля, 19:42
Витсель: футболистам сборной Бельгии важно победить англичан в матче за третье место ЧМ
13 июля, 19:36
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White