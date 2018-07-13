ФИФА оштрафовала шведский и хорватский футбольные союзы за нарушение маркетинговых правил

Отмечается, что 5 июля ФИФА уже оштрафовала хорватскую организацию за нарушение правил экипировки

ТАСС, 13 июля. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Шведский футбольный союз и Хорватский футбольный союз на 50 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать Шведский футбольный союз на 50 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил ФИФА и правил экипировки. Ранее ФИФА предупреждала шведскую организацию о возможных санкциях и просила прекратить нарушения. 6 июля 2018 года на Шведский футбольный союз уже был наложен штраф за аналогичные нарушения, однако один игрок сборной (в прошлый раз их было пятеро) продолжил демонстрировать игровую экипировку неавторизированных коммерческих брендов во время четвертьфинального матча между командами Швеции и Англии", - сказано в сообщении пресс-службы.