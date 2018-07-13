ФИФА оштрафовала шведский и хорватский футбольные союзы за нарушение маркетинговых правил

ТАСС, 13 июля. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) оштрафовал Шведский футбольный союз и Хорватский футбольный союз на 50 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
"Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать Шведский футбольный союз на 50 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил ФИФА и правил экипировки. Ранее ФИФА предупреждала шведскую организацию о возможных санкциях и просила прекратить нарушения. 6 июля 2018 года на Шведский футбольный союз уже был наложен штраф за аналогичные нарушения, однако один игрок сборной (в прошлый раз их было пятеро) продолжил демонстрировать игровую экипировку неавторизированных коммерческих брендов во время четвертьфинального матча между командами Швеции и Англии", - сказано в сообщении пресс-службы.
За аналогичное нарушение оштрафован Хорватский футбольный союз. Отмечается, что 5 июля ФИФА уже оштрафовала хорватскую организацию за нарушение правил экипировки. Тем не менее один футболист сборной Хорватии продолжил демонстрировать экипировку неавторизированных брендов во время полуфинала между командами Хорватии и Англии.
Четвертьфинальный матч между сборными Швеции и Англии прошел 7 июля в Самаре и завершился победой англичан со счетом 2:0. В полуфинале, который прошел в Москве, сборная Англии в дополнительное время проиграла команде Хорватии со счетом 1:2. Хорваты в финале сыграют с французами. Финальный матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 15 июля (начало - 18:00 мск).