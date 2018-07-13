Пять футболистов сборной Хорватии пропускают тренировку за два дня до финала ЧМ-2018

В занятии не принимают участие голкипер Даниел Субашич, защитники Деян Ловрен, Иван Стринич, Шиме Врсалько и нападающий Иван Перишич

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пять футболистов сборной Хорватии пропускают открытую тренировку на резервном поле спорткомплекса "Лужники", которая проходит за два дня до финала чемпионата мира. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

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В занятии не принимают участие голкипер Даниел Субашич, защитники Деян Ловрен, Иван Стринич, Шиме Врсалько и нападающий Иван Перишич. Тренерский штаб сборной Хорватии решил предоставить этим футболистам отдых, поскольку ранее у них были небольшие повреждения, которые не должны помешать им сыграть в финале.

Таким образом, в тренировочном занятии принимают участие 17 игроков. Нападающий Никола Калинич был отчислен из сборной еще на стадии группового этапа чемпионата мира.

В финале чемпионата мира, который пройдет 15 июля на стадионе "Лужники", хорваты сыграют с французами.