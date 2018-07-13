Ракитич готов сделать татуировку на лбу в случае победы хорватов в финале ЧМ-2018

В финале чемпионата мира, который пройдет 15 июля на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 мск, хорваты сыграют с французами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич готов сделать себе татуировку на лбу в случае победы национальной команды в финале чемпионата мира. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции в Москве. "Есть ли у меня еще место на теле для татуировки по случаю победы? Я пожертвую своим дорогим лбом. Как вы видите, у меня там еще очень много свободного места, найдем и для татуировки. Но я еще у жены спрошу, она может не разрешить мне этого сделать", - сказал Ракитич.

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