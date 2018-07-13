В Большом театре 14 июля состоится концерт звезд мировой оперы в честь ЧМ по футболу

На Исторической сцене ГАБТ выступят такие исполнители, как Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Хибла Герзмава

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Гала-концерт звезд мировой оперы в честь чемпионата мира по футболу состоится 14 июля на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). В концерте выступят Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава и другие исполнители, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Концерт, который состоится 14 июля, пройдет под названием "Ночь в Большом: концерт звезд мировой оперы чемпионату мира по футболу", - отметил Урин.

Он рассказал, что "идею проведения этого концерта предложил известный европейский оперный режиссер и продюсер Ханс-Йоахим Фрай, который является основателем и бессменным художественным руководителем знаменитого Дрезденского оперного бала". "Поначалу мы также предполагали устроить оперный бал в Большом театре, но потом решили, что это будет концерт звезд мировой оперы, посвященный важнейшему событию, проходящему сейчас в России, - чемпионату мира по футболу", - сказал гендиректор ГАБТ.

"Гости вечера получают приглашение от имени президента РФ Владимира Путина", - подчеркнул Урин. Ранее сообщалось, что Путин будет присутствовать на гала-концерте звезд мировой оперы в Большом театре .

Участники концерта

"В гала-концерте звезд мировой оперы в Большом выступят Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, а также итальянский певец Фабио Сартори, бас-баритон из Африки Жак-Грек Белобо, российский бас Дмитрий Ульянов", - назвал участников концерта гендиректор ГАБТ.

В концерте также примут участие артисты балета, солисты оперы, хор и оркестр Большого театра. За пультом будет музыкальный руководитель и главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев. Режиссером концерта стал Ханс-Йоахим Фрай. Сценографическое оформление выполнил Зиновий Марголин. Художник по костюмам - Елена Зайцева, художник по свету - Дамир Исмагилов.

"Программу гала-концерта составила популярная оперная музыка", - заключил гендиректор Большого театра.

Трансляцию гала-концерта звезд мировой оперы из Большого театра 14 июля будет вести Первый канал, начало трансляции - в 23:00 мск.