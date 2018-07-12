Цена билетов на финал ЧМ-2018 на черном рынке в Хорватии достигает €10,5 тысяч

Хорватские перекупщики увеличили исходную цену билетов на финальный матч больше, чем в 10 раз

БЕЛГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Цена билетов на финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Франции на черном рынке в Загребе достигает €10,5 тыс. Об этом сообщило в пятницу национальное телевидение страны.

Сообщается, что в Хорватии многие болельщики решили поехать в Москву на финальный матч. В этой связи распроданы все билеты на регулярных авиарейсах, туркомпании продали все туры в российском направлении. Официально купить билеты на финал уже нельзя, Хорватский футбольный союз запросил у Международной федерации футбола (ФИФА) дополнительную квоту, а пока тысячи фанатов ждут решения этого вопроса, цены на билеты на черном рынке резко возросли, сейчас они варьируются от €1,5 тыс. и до €10,5 тыс. (предоставляет место в VIP-зоне, включая еду и напитки).