Голикова пожелала удачи англичанам в борьбе за третье место на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России удался, и "мы все его будем вспоминать", отметила вице-премьер на встрече с президентом WorldSkills International

ТАСС, 13 июля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с президентом WorldSkills International Саймоном Бартли пожелала сборной Англии успехов в борьбе за третье место на чемпионате мира по футболу.

"Я не могу, конечно, обойти такую тему как проходящий чемпионат мира по футболу в Российской Федерации... Завтра сборная Англии играет в Санкт-Петербурге, я хочу пожелать сборной Англии успехов, пусть в борьбе за третье место, но тем не менее", - сказала Голикова.

Она добавила, что и сборная России, и сборная Англии "пострадали" от команды Хорватии. "Поэтому я предлагаю вам и моим коллегам из России не расстраиваться. Наши сборные играли блестяще, вам повезло больше. Я считаю, что чемпионат мира по футболу в России удался, и мы все его будем вспоминать. И, вспоминая, будем плавно переходить и готовиться к чемпионату мира Worldskills в Казани", - сказала Голикова.