Путин посетит 14 июля гала-концерт звезд мировой оперы в Большом театре

На праздничном вечере также будут члены иностранных делегаций, прибывших на ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит 14 июля Государственный академический Большой театр, где накануне финала чемпионата мира по футболу 2018 пройдет гала-концерт звезд мировой оперы.

"Среди участников гала-концерта - Анна Нетребко, Пласидо Доминго и другие звезды мировой оперной сцены", - сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

На праздничный вечер приглашены главы и члены иностранных делегаций, прибывших в Москву на финальный матч главного футбольного турнира планеты, президент и члены совета ФИФА, президенты футбольных ассоциаций, легенды футбола, губернаторы регионов России, принимающих матчи турнира, а также гости чемпионата мира 2018.