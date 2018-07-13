историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
13 июля, 17:25
Генсек Всемирной туристской организации считает успешным проведение ЧМ-2018 в России
Ближайшие матчи
14 июля, 17:00
Матч за 3-е место
БельгияАнглия
15 июля, 18:00
Финал
ФранцияХорватия
расписание всех игр
Зураб Пололикашвили отметил, что слышал множество положительных отзывов о посещении РФ во время чемпионата мира от представителей различных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили считает, что Россия успешно проводит чемпионат мира по футболу. По его оценке, уровень приема гостей чемпионата станет поводом для роста туристического потока во все города ЧМ-2018.

"Проведение такого мероприятия как чемпионат мира по футболу - это большое достижение. Мы видим, что здесь все проходит очень хорошо и успешно", - сказал Пололикашвили на пресс-конференции в петербургском пресс-центре чемпионата мира по футболу.

"Футбол всегда связан с позитивом, и это позитивная реклама для страны. Туризм и спорт очень связаны друг с другом. Все прошло удачно, и в долгосрочной перспективе чемпионат мира - очень хорошая возможность прорекламировать всю страну - от Москвы до Екатеринбурга", - считает он.

По данным ЮНВТО, страну-хозяйку чемпионата обычно посещают около 1 млн туристов за короткое время. "Чемпионат мира - большое зрелище и очень хороший инструмент популяризация страны, возможность познакомить весь мир с туристическим потенциалом. Такие большие мероприятия отражаются на туризме, на экономике страны, появляется больше рабочих мест, растет уровень сервиса. Я думаю, эту инфраструктуру нужно обязательно использовать, чтобы количество туристов в течение будущих лет росло во всех городах России", - сказал генсек ЮНВТО.

Пололикашвили рассказал, что слышал много положительных отзывов о посещении России во время чемпионата от представителей многих стран, особенно от жителей Латинской Америки. Его помощник из Колумбии, побывавший в Казани, был удивлен уровнем гостеприимства и сервиса, познакомился с городом, о существовании которого раньше не имел представления и никогда бы не попал, если бы не чемпионат мира. "У меня очень много друзей из Латинской Америки, которые были на чемпионате мира, и я надеюсь, они вернутся в Россию, чтобы посетить ее теперь в качестве туристов", - сказал генсек ЮНВТО.

По его мнению, "у всех городов ЧМ-2018 есть свои активы, которые надо использовать". "У Казани может быть религиозный туризм в будущем, у Сочи есть инфраструктура по спортивному и пляжному туризму, в Ростове можно проводить бизнес-конференции. Это надо посмотреть, подумать и развивать вместе. Это будет стимулом и для развития внутреннего туризма, инфраструктура для этого создана", - сказал он.

О чемпионате

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Финал между сборными Хорватии и Франции состоится в Москве 15 июля, в Санкт-Петербурге 14 июля команды Англии и Бельгии сыграют матч за третье место.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Ракитич готов сделать татуировку на лбу в случае победы хорватов в финале ЧМ-2018
13 июля, 18:43
Цена билетов на финал ЧМ-2018 на черном рынке в Хорватии достигает €10,5 тысяч
13 июля, 18:32
Глава европейской организации болельщиков надеется, что Fan ID будет применен на ЧЕ-2020
13 июля, 17:21
Бывший игрок сборной Франции по футболу: Дешам способен повторить успех 1998 года
13 июля, 17:02
Саутгейт: сборная Англии добилась большого прогресса за последние восемь месяцев
13 июля, 16:43
Делф: футболисты сборной Англии получают удовольствие от выступления за свою страну на ЧМ
13 июля, 16:39
Саутгейт: сборной Англии будет тяжело психологически в матче за третье место ЧМ
13 июля, 16:24
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White