Генсек Всемирной туристской организации считает успешным проведение ЧМ-2018 в России

Зураб Пололикашвили отметил, что слышал множество положительных отзывов о посещении РФ во время чемпионата мира от представителей различных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили считает, что Россия успешно проводит чемпионат мира по футболу. По его оценке, уровень приема гостей чемпионата станет поводом для роста туристического потока во все города ЧМ-2018.

"Проведение такого мероприятия как чемпионат мира по футболу - это большое достижение. Мы видим, что здесь все проходит очень хорошо и успешно", - сказал Пололикашвили на пресс-конференции в петербургском пресс-центре чемпионата мира по футболу.

"Футбол всегда связан с позитивом, и это позитивная реклама для страны. Туризм и спорт очень связаны друг с другом. Все прошло удачно, и в долгосрочной перспективе чемпионат мира - очень хорошая возможность прорекламировать всю страну - от Москвы до Екатеринбурга", - считает он.

По данным ЮНВТО, страну-хозяйку чемпионата обычно посещают около 1 млн туристов за короткое время. "Чемпионат мира - большое зрелище и очень хороший инструмент популяризация страны, возможность познакомить весь мир с туристическим потенциалом. Такие большие мероприятия отражаются на туризме, на экономике страны, появляется больше рабочих мест, растет уровень сервиса. Я думаю, эту инфраструктуру нужно обязательно использовать, чтобы количество туристов в течение будущих лет росло во всех городах России", - сказал генсек ЮНВТО.

Пололикашвили рассказал, что слышал много положительных отзывов о посещении России во время чемпионата от представителей многих стран, особенно от жителей Латинской Америки. Его помощник из Колумбии, побывавший в Казани, был удивлен уровнем гостеприимства и сервиса, познакомился с городом, о существовании которого раньше не имел представления и никогда бы не попал, если бы не чемпионат мира. "У меня очень много друзей из Латинской Америки, которые были на чемпионате мира, и я надеюсь, они вернутся в Россию, чтобы посетить ее теперь в качестве туристов", - сказал генсек ЮНВТО.

По его мнению, "у всех городов ЧМ-2018 есть свои активы, которые надо использовать". "У Казани может быть религиозный туризм в будущем, у Сочи есть инфраструктура по спортивному и пляжному туризму, в Ростове можно проводить бизнес-конференции. Это надо посмотреть, подумать и развивать вместе. Это будет стимулом и для развития внутреннего туризма, инфраструктура для этого создана", - сказал он.

О чемпионате

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Финал между сборными Хорватии и Франции состоится в Москве 15 июля, в Санкт-Петербурге 14 июля команды Англии и Бельгии сыграют матч за третье место.